توثيق التشبيك بين الفعاليات الحزبية والمجالس المحلية في العمل التطوعي

بهدف توسيع و توثيق التشبيك والتعاون بين الفعاليات الحزبية والمؤسسات العامة ضمن محافظة اللاذقية في اتخاذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا، أقيم لقاء موسع في مبنى محافظة اللاذقية تم تخصيصه لبحث الإجراءات التي يقوم بها فرع اللاذقية للحزب ومحافظة اللاذقية بشكل عام للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

حيث تم تكليف أمناء الشعب الحزبية من قبل أمين فرع اللاذقية للحزب، الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، لمتابعة الاجتماع التنسيقي مع الرفيق المهندس تيسير حبيب، رئيس مجلس المحافظة/ في مجمل القضايا المطروحة وآلية تلبية الاحتياجات الخدمية والتموينية الضرورية وضرورة التعاون المثمر على الأرض بين الفرق الحزبية واللجان المشكلة من أعضاء مجلس المحافظة و رؤوساء وأعضاء المجالس المحلية والعمل بروح الفريق الواحد لكسر حلقة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره ما أمكن إن سجلت إصابات، وإيصال الخبز والمواد المدعومة من الدولة عبر السورية للتجارة لتصل إلى جميع المواطنين في مناطق سكنهم بالمحافظة.

من جهته، أشار رئيس مجلس المحافظة، المهندس تيسير حبيب، إلى تكامل عمل الفعاليات الحزبية و المؤسسات الخدمية و الوحدات الإدارية في خدمة المواطن و المجتمع بروح العمل الجماعي بما يعزز و يدعم جهود و إجراءات الوقاية من فيروس كورونا و أهمية تفعيل التشبيك الوثيق بين الجميع في أداء الخدمة و الواجب.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة