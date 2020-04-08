خلية عمل في السلمية ومبادرات لتجاوز أزمة كورونا

في ظل الظروف الراهنة وضمن اجراءات التصدي لفيروس كورونا، قام مجلس المدينة في السلمية بتشكيل خلية عمل بالتعاون مع المنطقة الصحية والمشفى الوطني والصناعة والتجارة وشعبة حماية المستهلك مع عدد من الجمعيات في المدينة ووسائل الإعلام المحلية، والعمل على مدار 24 ساعة.

وقامت غرفة صناعة السلمية وضمن مبادرة غرفة صناعة حماة بتوزيع سلل غذائية وإغاثية تتضمن مواد( تموينية وغذائية والمنظفات، والمعقمات، وأدوات الوقاية) واستهدف التوزيع عدداً من الأسر الفقيرة اضافة إلى العاملين في قطاع النظافة والخدمات من ذوي الدخل الضعيف.

وأكد رئيس غرفة صناعة السلمية مازن عيد أنّ المكتب سيستمر بتوزيع السلال حسب الوارد لها والمتوافر للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الأسر المحتاجة.

وبين عيد أن جهود أعضاء المكتب وغرفة الصناعة متواصلة في المنطقة وقد أثمرت عن تخفيف الأعباء لمئات العائلات التي فقدت عملها بسبب الظروف المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

وعبّر عيد عن أمله في زيادة تفاعل الصناعيين وكل من يرغب بمد يد العون اسهاما في تجاوز هذه المحنة، باعتباره واجب وطني وإنساني وأخلاقي.

البعث ميديا || حماة – يارا ونوس