درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو، وفقا للمديرية العامة للأرصاد الجوية، غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق.

في حين يستمر الجو السديمي على المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية على المناطق الغربية، وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج إلى متوسط أحياناً.

هذا وتستمر درجات الحرارة غداً بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.