طوارئ طرطوس تطمئن على سير إجراءاتها

تتابع خلية الطوارئ المركزية برئاسة محافظ طرطوس، وحضور رئيس المكتب الاقتصادي بفرع طرطوس للحزب، وقائد الشرطة وأعضاء اللجنة، واقع الإجراءات الاحترازية المنفذة للحد من انتشار فايروس كورونا، التي تتضمن استمرار عمليات التنظيف وشطف الشوارع والساحات والمقرات الحكومية وغير الحكومية، وتجهيز المواقع المقترحة كمراكز حجر صحي، وإيصال الخبز والمواد التموينية للمنازل في كافة المناطق، ومتابعة إيصال البطاطا و الخضروات من الفلاحين بسهل عكار إلى المواطن دون وسيط، ما أدى إلى انخفاض أسعارها وتحقيق منفعة مزدوجة للفلاح والمستهلك معاً.

وكشف المحافظ بدء عمليات استجرار خضروات سهل عكار إلى المحافظات السورية، بعد أن تم إعلام المحافظين، والبداية كانت من محافظة اللاذقية، التي استجرت البطاطا من المنتجين في سهل عكار.

وتتابع لجنة الطوارئ حركة العسكريين وتسهيل انتقالهم من وإلى وحداتهم، والتشدد بتطبيق حظر التجول بشكل تام، ومكافحة الدخول غير الشرعي على الحدود اللبنانية والتعامل معه بجدية كاملة.

كما عرضت اللجنة نتائج إغلاق الكورنيش البحري في طرطوس وبانياس الإيجابية في وجه حركة السير والمشاة، والتشديد على أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المناط بها الإعلان عن أي إصابة أو منطقة محظورة أو معزولة .

وأكد الحضور على المسؤولية الجماعية لإبعاد خطر تفشي فيروس كورونا ما يتطلب حشد كل الطاقات.

وتجدر الإشارة إلى أن بيع الخضار والفواكه والخبز في الأحياء عبر السيارات الجوالة تتم بإشراف مباشر من القيادات الحزبية والرسمية والأهلية في المحافظة والمناطق والمدن والأرياف، وتركت ارتياحاً واضحاً لدى أبناء المحافظة، ما يدل على الأهمية التي توليها هذه المؤسسات بكافة مفاصلها ومواقعها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتقديم الدعم والنصح والمشورة لتجاوز مخاطر أزمة الكورونا والتدخل المستمر لتوحيد أسعار البيع وتواتر وصول السيارات بدون انقطاع لوصول رغيف الخبز ناضجاً وطازجاً للمستهلكين.

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي