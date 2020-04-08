مؤلفة روايات هاري بوتر شفيت من كورونا على طريقتها

قالت الكاتبة البريطانية جوان رولينج مؤلفة روايات “هاري بوتر”، إنها تعافت مما اشتبهت فى أنه فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوعين من المرض، و كتبت رولينج على حسابها في موقع “تويتر”: “على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لدي جميع أعراض كوفيد-19 (رغم عدم إجرائي للفحص)”، حسب ما جاء بموقع روسيا اليوم ناقلا عن رويترز، كما نشرت تسجيلا مصورا لأسلوب تنفس قالت: إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعراض لديها والتي أوصاها بها زوجها الذي يعمل طبيبا في المملكة المتحدة.

هاري بوتر هو شخصية خيالية في سلسلة من سبعة كتب للكاتبة البريطانية ج. ك. رولنج التي تحكي حكاية الصبي الساحر هاري بوتر، منذ اكتشافه لحقيقة كونه ساحراً، وحتى بلوغه سن السابعة عشرة، فتكتشف ماضيه وعلاقاته السحرية وسعيه للقضاء على سيد الظلام لورد فولدمورت. وترافق سلسلة الكتب سلسلة من ثمانية أفلام تحمل نفس عناوين الكتب. إن سلسلة هذا الفيلم تدور حول ولد اسمه هاري بوتر، يُقتل والديه و هو طفل صغير على يد اللورد (فولدمورت) سيد الظلام. حققت سلسلة هاري بوتر نجاحاً هائلاً منذ صدور الجزء الأول منها هاري بوتر وحجر الفلاسفة في 26 حزيران (يونيو) 1998، وتُرجمت إلى معظم لغات العالم الحية ومنها العربية.

بيع من الكتاب السادس هاري بوتر والأمير الهجين عشرة ملايين نسخة وقت صدوره، واعتبر من أكثر الكتب مبيعاً في التاريخ، حتى صدور الكتاب السابع والنهائي من السلسلة “هاري بوتر ومقدسات الموت” الذي بيع منه ثمانية ملايين نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها وقت صدوره في 21 يوليو 2007. اكتملت سلسلة كُتب هاري بوتر بصدور الكتاب السابع والنهائي، فيما أبدت المؤلفة رولنغ نيتها عدم العودة إلى عالم هاري بوتر إلا لأغراض خيرية. أُنتج من الكتب 8 أفلام لتكتمل السلسلة، عُرض آخرها هاري بوتر ومقدسات الموت في 15 يوليو 2011.