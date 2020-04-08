ضبوط تموينية بحق ثلاثة أفران في القامشلي

نظمت دوريات شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة القامشلي ضبوطا تموينية بحق ثلاثة أفران بسبب تقاضي أصحابها سعراً زائداً وعدم تقيدهم بمواعيد العمل.

وبين رئيس الشعبة محمد يوسف تكثيف الجولات الرقابية على الأفران والمخابز بشكل يومي للتأكد من عدم مخالفة القوانين والأنظمة حيث تم تنظيم ضبوط بحق ثلاثة افران لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمواعيد العمل والتلاعب بالأسعار.

وأشار يوسف إلى جاهزية الشعبة لاستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة المباشرة في ظل الظروف الراهنة واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين لضمان إيصال مادة الخبز للمواطنين بجودة ونوعية جيدة.