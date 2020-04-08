إيران ترحب بطرح روسيا إنشاء “ممر أخضر” بدلاً من العقوبات الغربية

أعلنت إيران ترحيبها بطرح روسيا إنشاء “ممر أخضر” بدلاً من الحرب الاقتصادية والعقوبات التي يفرضها الغرب على دول عدة في إطار الإجراءات الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة اليوم باللغة الروسية إن “دولاً مختلفة أغلقت حدودها الجغرافية للسيطرة على فيروس كورونا لكنها فتحت حدود مساعداتها.. ونحن نرحب بفكرة روسيا إنشاء ممر أخضر بدلا من الحرب الاقتصادية والعقوبات”.

وأشار ظريف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل معارضة المطالب الدولية لرفع الحظر الظالم عن إيران لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وكان مندوب إيران الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي شدد في بيان أمس بمناسبة المصادقة على بيان الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “التضامن العالمي في مكافحة كورونا” على ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي الأحادي ضد الدول من أجل المساعدة في مواجهة هذا الوباء.