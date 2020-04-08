مرفأ اللاذقية استقبل 85 سفينة خلال الربع الأول من العام الحالي

بلغ إجمالي كمية البضائع المتداولة عبر أرصفة الشركة العامة لمرفأ اللاذقية خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 805.422 أطنان وعدد السفن التي أمت المرفأ 85 سفينة فيما بلغ عدد الحاويات 68713 حاوية.

وأوضح مدير عام شركة مرفأ اللاذقية المهندس أمجد سليمان في تصريح له “خلال الفترة بين 15و31 من الشهر الماضي أي منذ بدء حملة التصدي لفيروس كورونا أمت المرفأ 10 سفن تحمل على متنها 7548 حاوية محملة بما يقارب 92600 طن من البضائع المتنوعة لافتاً إلى أن تفريغ البواخر وتخزين وشحن حمولتها إلى مختلف المحافظات يجري بسرعة كبيرة لضمان استقرار كمية المواد الأساسية في السوق المحلية”.

وأشار سليمان إلى أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة وفي أيام العطل الأسبوعية والرسمية لاستقبال كل أنواع البضائع وخاصة المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعة بهدف ضمان توريد البضائع إلى كل المحافظات.