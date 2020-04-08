مورينيو ولاعبيه يخرقون العزل الصحي

حذر نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق تعاليم العزل التام، وذلك بعد نشر صور لهم وهم يتدربون في إحدى الحدائق بلندن.

والتقطت صور لمورينيو مع بطل “الصفقة القياسية” للنادي اللندني، الفرنسي تانغوي ندومبيلي، في حصة تدريبية في حديقة عامة بالضواحي الشمالية للعاصمة لندن، حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام، هما الكولومبي دافينسون سانشيز، وريان سيسينون، يركضان جنبا إلى جنب.

وقال ممثل لنادي توتنهام الثلاثاء: “لقد ذكرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق”.

مضيفا: “سنواصل تعزيز هذه الرسالة”.

كما نشر مدافع توتنهام الدولي العاجي، سيرج أورييه، شريط فيديو له على حسابه في إنستغرام وهو يركض مع شخص آخر، في وقت تفرض فيه الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تسمح بالتجول أو ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على الأقل، ما لم يكونا عضوين في أسرة واحدة.