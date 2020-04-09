قضماني: توقعات بإنتاج نحو نصف مليون طن من البطاطا

تعتبر البطاطا من المحاصيل الزراعية الأساسية والتي تشهد زراعتها إقبالاً كبيراً من الفلاحين نظراً لدورة إنتاجها القصيرة نسبياً وغلاء أسعار مبيعها، وذلك بحسب مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس عبد المعين قضماني، مبيناً أن عمليات قلع محصول العروة الربيعية بدأت في محافظة طرطوس على أن تليها باقي المحافظات تباعاً وتستمر لغاية الشهر التاسع.

ولفت قضماني إلى أن المساحة الإجمالية المزروعة بالبطاطا للعروة الربيعية خلال الموسم الزراعي الحالي تجاوزت 14 ألف هكتار من أصل المخطط البالغ أكثر من 19 ألف هكتار وبنسبة تنفيذ 73 بالمئة، توزعت على حلب بـ 3800 هكتار فحماة بنحو 3000 هكتار ثم طرطوس بأكثر من 2600 هكتار فدرعا بـ 1450 هكتاراً وحمص 1325 هكتاراً ثم منطقة الغاب بـ 1157 هكتاراً.

وبين قضماني أن تقديرات الإنتاج لهذه المساحات تصل إلى نحو 500 ألف طن تكفي حاجة الاستهلاك المحلي.