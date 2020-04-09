تنظيم عملية صرف الرواتب لتخفيف الازدحام على الصرافات

في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا طلبت وزارة المالية من مديري المصارف العامة ضمان جاهزية الصرافات الآلية لتنفيذ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتنظيم عملية صرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وذلك بهدف تخفيف الازدحام على الصرافات.

وأكدت الوزارة في تعميم موجه للمصارف العامة أهمية التشغيل المستمر لجميع الصرافات القابلة للتشغيل فنيا وإعادة تشغيل المعطل منها والإعلان عن أمكنة توضع كل صراف في المحافظات والأرياف إلى جانب وضع برنامج لضمان تغذية جميع الصرافات خلال الساعات المحددة لاستلام الرواتب والمعلنة أصولا وتنظيم الدور على كل صراف منعا للازدحام.

كما طلبت الوزارة “الإسراع في إنجاز كل المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لربط شبكة صرافات المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، حيث يمكن للمواطن سحب رصيده من أي صراف عائد للمصارف العامة” وضمان إمكانية السحب سواء من صرافات المصارف العامة أو من البريد حيث تصبح النقاط التي يمكن لمستحقي الرواتب السحب منها أكثر من مئتي صراف لدى العقاري وثلاثمئة صراف لدى التجاري ومئتي نقطة لدى مراكز البريد، مشيرة إلى أهمية الانتهاء بأسرع ما يمكن من تجهيز صرافات متنقلة في الأرياف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج توزعها اليومي.