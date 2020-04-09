غارات لطيران العدوان السعودي على اليمن

واصل طيران العدوان السعودي غاراته على عدد من المحافظات اليمنية مخلفاً دماراً كبيراً وأضراراً في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية ناطع في محافظة البيضاء كما استهدف منطقة الملاحيط في صعدة بأربع غارات ومحافظة عمران بغارتين.

وتواصل قوى العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المحافظات اليمنية مخلفة دماراً هائلاً وأضراراً في الممتلكات العامة والخاصة حيث ارتكبت أمس 90 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.