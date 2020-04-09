السليمان: خطة للاستغناء عن استيراد بذار البطاطا في 2023

أكد مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار الدكتور بسام السليمان أن المؤسسة مستمرة بعملها في هذه الظروف الصعبة لتأمين حاجة الفلاحين من البذار المضمون ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى تنفيذ خطة المؤسسة الاستثمارية وفق التعليمات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالتعاون مع كل الجهات المتعاقد معها عبر المتابعة الميدانية المستمرة على الحقول الإكثارية.

وأشار السليمان إلى أن خطة المؤسسة لهذا العام تتضمن استجرار 75 ألف طن بذار قمح وبأفضل مواصفات من حقول الفلاحين المتعاقدين، إضافة لوجود مخزون جيد من الشعير يبلغ 9 آلاف طن فيما تتم عملية قلع درينات بذار أمهات البطاطا وتبريدها في مشروع طرطوس ليتم توزيعها على المزارعين خلال صيف 2021، وهي المرحلة الأولى من مشروع إنتاج بذار البطاطا محلياً والتي تتميز بجودة عالية ومواصفات إنتاجية نظيفة خالية من الأمراض، مبيناً أن خطة المؤسسة تتضمن الاستغناء عن استيراد بذار البطاطا في العام 2023 ما يوفر مبالغ مالية بالقطع الأجنبي ويؤمن حاجة الفلاحين من البذار الملائم لظروفنا المناخية.

ولفت سليمان إلى أن المؤسسة استطاعت أن تحافظ على أهم السلالات الإكثارية وتأمين حاجة البلاد من جميع أنواع البذور وبالكميات الكافية مواصفات الجودة وبأسعار تشجيعية بجهود كوادرها، مبيناً أن عمليات الصيانة متواصلة لكل مراكز الغربلة والتأكد من جاهزيتها الفنية للبدء بعمليات غربلة وتعقيم البذار فور استلامه من المزارعين إضافة للقيام بإعادة تأهيل وترميم كل البنى التحتية المتضررة.