مبيعات شركة زيوت حماة خلال الربع الأول من العام الجاري

ناتجة عن تسويق منتجاتها في السوق المحلية بلغت مبيعات شركة زيوت حماة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 687 مليون ليرة، وذلك بحسب مدير عام الشركة المهندس عبد المجيد قلفة.

وأشار قلفة الى أن مبيعات الشركة تضمنت 291 طناً من زيت بذور القطن المكرر بقيمة 227.5 مليون ليرة، إضافة إلى 2390 طناً من الكسبة غير المقشورة بقيمة 457 مليون ليرة، و5 أطنان من مادة الصابون بقيمة أكثر من 2 مليون، مبيناً أن الأرباح المحققة خلال الفترة نفسها بلغت 88 مليون ليرة.

ولفت قلفة إلى أن الشركة تواصل استلام بذور القطن الصناعية من محلجي العاصي ومحردة، حيث بلغت الكميات المستلمة نحو خمسة آلاف طن تم عصر 3030 طناً منها نتج عنها 216 طناً من زيت بذر القطن و2291 طنا كسبة غير مقشورة و49 طن لنت و3 أطنان صابوناً، مبيناً أن الشركة تسوق إنتاجها من الزيوت للجهات العامة والقطاع الخاص وتساعد المستهلك في الوصول إلى منتج محلي بسعر أقل من السوق المحلية بنحو 15 بالمئة.