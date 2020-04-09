ساندرز ينسحب  من السباق الرئاسي الأميركي!

انسحب السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، من السباق الرئاسي الأمريكي، مقدماً الفوز بانتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية لجو بايدن، الذي سيواجه دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.

فريق حملة ساندرز ذكر، أن السيناتور أعلن خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلق حملته الرئاسية، وأضاف بأن الحملة تنتهي، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبذلك ينهي ساندرز، الذي كان يقود حملة يسارية بوضوح، محاولته الثانية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، بعد سلسلة هزائم مقابل جو بايدن الذي شغل منصب النائب السابق للرئيس باراك أوباما.

وكان السيناتور المستقل المنتخب عن ولاية فيرمونت خسر في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية مقابل هيلاري كلينتون عام 2016.