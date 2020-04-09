قائد الثورة الإسلامية: “كورونا” فضح وحشية دول الغرب

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي الخامنئي، أن وباء كورونا فضح حقيقة وثقافة دول الغرب.

الخامنئي صرح، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني، اليوم، أن الثقافة الغربية تجسدت في المواجهة مع كورونا بتفريغ المتاجر والاستيلاء على كمامات مستوردة واقتناء أسلحة.

وأضاف بأن قرصنة المساعدات الإنسانية والتمييز بمعالجة المرضى يعكس ثقافة الغرب القائمة على الفلسفة المادية الفردية ففيروس كورونا كشف الروح الوحشية للغرب.

كما اعتبر أن الوباء المتفشي يعد امتحاناً للحكومات والشعوب.