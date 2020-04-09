مواكبة وزارة الاعلام والتلفزيون السوري لمتطلبات التصدي لـ فيروس كورونا
مواكبة #وزارة_الاعلام والتلفزيون السوري لمتطلبات التصدي لـ #فيروس_كورونا
مواكبة #وزارة_الاعلام والتلفزيون السوري لمتطلبات التصدي لـ #فيروس_كورونا تقرير: بلال ديب (Belal Deb)تصوير ومونتاج: شادي سلوم – محمد عربي أبو لبادةتنسيق ومتابعة: سامر المغربي – فراس باشاانتاج تلفزيون البعث Btv
Posted by شبكة البعث ميديا on Thursday, April 9, 2020
مواكبة #وزارة_الاعلام والتلفزيون السوري لمتطلبات التصدي لـ #فيروس_كورونا
تقرير: بلال ديب (Belal Deb)
تصوير ومونتاج: شادي سلوم – محمد عربي أبو لبادة
تنسيق ومتابعة: سامر المغربي – فراس باشا
انتاج تلفزيون البعث Btv