09, 04, 2020 - 5:27 مساءً

مواكبة وزارة الاعلام والتلفزيون السوري لمتطلبات التصدي لـ  فيروس كورونا

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مواكبة #وزارة_الاعلام والتلفزيون السوري لمتطلبات التصدي لـ #فيروس_كورونا

مواكبة #وزارة_الاعلام والتلفزيون السوري لمتطلبات التصدي لـ #فيروس_كورونا تقرير: ‏بلال ديب‏ (‏‎Belal Deb‎‏)تصوير ومونتاج: شادي سلوم – محمد عربي أبو لبادةتنسيق ومتابعة: سامر المغربي – فراس باشاانتاج تلفزيون البعث Btv

Posted by ‎شبكة البعث ميديا‎ on Thursday, April 9, 2020

مواكبة #وزارة_الاعلام والتلفزيون السوري لمتطلبات التصدي لـ #فيروس_كورونا
تقرير: ‏بلال ديب‏ (‏‎Belal Deb‎‏)
تصوير ومونتاج: شادي سلوم – محمد عربي أبو لبادة
تنسيق ومتابعة: سامر المغربي – فراس باشا
انتاج تلفزيون البعث Btv

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