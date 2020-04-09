برلماني تشيكي: واشنطن ونظام أردوغان يدعمان الإرهابيين في سورية

أكد عضو مجلس الرئاسة لحزب القراصنة التشيكي الممثل في البرلمانين التشيكي والأوروبي ايفو فاشيتشيك أن النظام التركي يواصل دعم الإرهابيين ويعرقل جهود القضاء عليهم في سورية.

وفي حديث لموقع أوراق برلمانية الإلكتروني اليوم قال فاشيتشيك: إن النظام التركي حليف رئيس للتنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية، منوها بذات الوقت أن الولايات المتحدة دعمت أيضاً هذه التنظيمات منذ بداية الأزمة بهدف زعزعة الاستقرار في سورية.

مضيفا أن العديد من دول الغرب أنفقت أموالاً هائلة للترويج للدعاية المسيئة لسورية غير أنها فشلت في تحقيق هذا الهدف.