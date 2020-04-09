سرقة لوحة للفنان العالمي فان غوخ بسبب كورونا

وأعلن مدير متحف “سينغر لارين” في هولندا، خلال مؤتمر صحفي، عن قيام لصوص بسرقة لوحة للرسام الشهير “فنسنت فان غوخ” بعد القيام باقتحام المتحف المغلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، معبرا عن “صدمته وغضبه” مما حدث.

وأوضح مدير المتحف أن اللوحة المسروقة تحمل عنوان “حديقة دير نونن في الربيع”، وكان فان غوخ قد رسمها في عام 1884 أثناء إقامته بمنزل والده. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، اللوحة كانت مستعارة من متحف آخر في هولندا.

وأضاف مدير المتحف، الذي سرقت منه اللوحة: “الفن موجود بهدف مشاركة الجميع له كمصدر للمتعة والإلهام والراحة، خاصة خلال ذلك التوقيت الصعب”

وتقدر قيمة اللوحة ما بين مليون وستة ملايين يورو، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية بهولندا.

وعلى حساب متحف فان غوخ بتويتر كتبت تغريدة حزينة عن سرقة اللوحة بتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان الهولندي الراحل.