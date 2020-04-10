أسعارطرطوس بين تراجع وثبات

متابعة لواقع الأسعار وحركة البيع والشراء في أسواق طرطوس وتأمين الرغيف والغاز وصالات السورية للتجارة، فقد شهدت أسواق طرطوس أمس تراجعاً واضحاً في أسعار عدد من المنتجات الزراعية من خضار وفواكه وثباتاً في بعضها الآخر ووفرة وتنوعاً كبيراً في تشكيلة الخضار والسلع حيث حافظ سعر كيلو البندورة بـ500 ليرة والخسة بـ 150-250 ليرة والتفاح الوسط الغولدن والستاركن بـ 500 ليرة وصحن الفريز زنة كيلو ونصف بـ 1500-2000 ليرة والكوسا بـ500 ليرة والباذنجان المدعبل بـ300-400 ليرة والبرتقال اليافاوي بـ 700 ليرة والليمون الحامض بـ1500ليرة رغم أن طرطوس محافظة منتجة ومصدرة للمحافظات لهاتين المادتين!!

فيما هبط سعر البطاطا إلى 400-475 ليرة بعد نضوج موسم السهل ووصول البطاطا المصرية المستوردة إلى الأسواق والبصل اليابس الفريك بـ400-500 ليرة والفول الأخضر إلى 100-250 ليرة

فيما قفز سعر صحن البيض لدى منشأة دواجن طرطوس من 1750إلى 2200 ليرة للصحن وهو غير متوفر أغلب الأحيان في كشك الكراج الجديد العائد للمنشأة…!!! وفي الأسواق إلى 2500 ليرة ويباع البيض البلدي ب150ليرة للبيضة الواحدة وحافظت الأجبان والألبان والبقوليات والسمون والزيوت النباتية بمختلف أشكالها على أسعارها المرتفعة إلى آخره…؟!

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي