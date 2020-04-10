استقالة أبرز أعضاء مجلس إدارة برشلونة

استقال ستة من أعضاء مجلس إدارة برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من مناصبهم اليوم احتجاجاً على أسلوب النادي في التعاطي مع بعض المشكلات والتداعيات المالية لأزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن من بين المستقيلين اثنين من نواب الرئيس الأربعة وهما إيميلي روسود وانريكي تومباس إلى جانب المديرين الأربعة سيلفيو إيلياس وخوسيب بونت وخوردي كالساميليا وماريا تيكسيدور.

وأعلن نادي برشلونة في آذار الماضي أنه يتخذ خطوات لتخفيض رواتب لاعبيه والعاملين لتقليص الضرر الاقتصادي الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا حيث قرر مسؤولو النادي بعد اجتماع عبر الفيديو تخفيض رواتب كل اللاعبين المحترفين في برشلونة خلال فترة توقف الدوري.