الحفة.. إعادة تأهيل و صيانة انهيارات و محاور طرقية

تمّ الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل و ترميم الأضرار الناتجة عن العاصفة المطرية التي تعرضت لها محافظة اللاذقية مؤخرا فقد أنجزت مديرية الخدمات الفنية أعمال إصلاح المواقع المتضررة جراء انهيارات ترابية بريف المحافظة نتيجة الأمطار الغزيرة كما أعادت المديرية فتح بعض الطرق .

و ذكر مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي أن معظم الانهيارات حدثت في ريف منطقة الحفة نتيجة التربة الغضارية ولاسيما على محور الحفة و من هذه المحاور طريق السدّ مفرق خافللي باتجاه بلدية بابنا طريق تلّا مع إصلاح الأضرار في أربعة مواقع على هذا المحور وتبقى موقع واحد على الطريق المؤدي إلى قرية تلا سيتم الانتهاء منه خلال 24 ساعة.

وأشار الجردي إلى معالجة انهيار ترابي على محور الحفة بكاس ومثله على محور العناقية رسيون حبيت وإعادة فتح الطريق وتعزيل طريق ميسلون قلعة صلاح الدين وطريق عام صلنفة باتجاه الكرس من نواتج الجرف الناجم عن الأمطار وفتح طريق عام فدرة الكركيت الزوبار بعد إزالة انهيارات ترابية من الكتلة الجبلة المحاذية للطريق إضافة إلى أحد المواقع ضمن بلدية فدرة مع أعمال صيانة و توسعة و رصف لمحاور طرقية ضمن أعمال التأهيل و إعادة الإصلاح و الصيانة .

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة