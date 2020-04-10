بعد ساعات من الأولى.. 120 حالة اشتباه بـ كورونا في اليمن

بعد ساعات من تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في اليمن، أعلنت السلطات الصحية في هذه البلاد عن رصد أكثر من 100 حالة اشتباه بالفيروس.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أثناء مؤتمر صحفي عقد في محافظة شبوة اليوم الخميس، تسجيل 120 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالعدوى، حسب ما أفاد به مراسل RT في اليمن.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة مختبريا بكورونا في البلاد، وذلك في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، مضيفة أن المريض في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فيما تتخذ الفرق الطبية والجهات المعنية الإجراءات المطلوبة بغية منع تفشي الوباء.

ويأتي ذلك وسط مخاوف دولية بشأن العواقب الكارثية التي قد يجلبها انتشار كورونا في اليمن الذي يمر بما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم على خلفية استمرار النزاع العسكري هناك.