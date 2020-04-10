جولة الوزير النداف في مدينة اللاذقية

اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف خلال جولة له اليوم في محافظة اللاذقية على عدد من المخابز ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة وسوق الهال ومنشآت غذائية خاصة في المحافظة إضافة إلى تفريغ باخرة أقماح في شركة مرفأ اللاذقية.

وخلال اجتماع مع الجهات العامة التابعة للوزارة في اللاذقية بعد الجولة أكد الوزير نداف أن أولوية عمل المخابز هي توفير المادة بنوعية جيدة وحسن اختيار المعتمدين وتحديد وقت ثابت لهم لاستلام المادة مبيناً أنه على كل مخبز وضع خطة إنتاج مبنية على دراسة فنية حسب مساحته ومنع تجميع الخبز لفترات طويلة للحفاظ على النوعية.

ولفت الوزير نداف إلى أن السورية للتجارة معنية أيضاً بتحديث منافذ البيع في الريف وعرض تشكيلة سلعية واسعة بشكل دوري لتكون منافسة والاستمرار بتسيير السيارات الجوالة في الريف والمدينة لما لهذه التجربة من تخفيف للازدحام مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تجربة محافظة اللاذقية في توزيع الخبز على المعتمدين وتعدد منافذ البيع “جيدة” وستتم معالجة آلية نقل المادة من المخابز إلى المعتمدين والتي تتسبب بسوء نوعية الرغيف عبر إلزام المعتمدين بنقل المادة بصناديق بلاستيكية مخصصة لهذه الغاية.

كما لفت أيضاً إلى توافر المواد بأنواعها وإلى أن الأسعار بدأت تنخفض مقارنة بالأسابيع الماضية والفروق بين أسواق الجملة والمفرق محدودة.

من جهته أوضح المحافظ ابراهيم خضر السالم أن المحافظة وبالتعاون مع فرع السورية للتجارة افتتحت خلال الشهر الماضي نحو واحد وأربعين مركز بيع جديداً بريف المحافظة ومقرات المؤسسات والجهات العامة ضمن إجراءات للتوسع الأفقي في صالات المؤسسة وتوفير الخدمة بسهولة للمواطنين مع الجاهزية لافتتاح نحو مئة وأربعة منافذ بيع جديدة أخرى.

وأشار إلى أنه من خلال عملية بيع الخبز عبر المعتمدين تم الوصول إلى أكثر من 95 بالمئة من المستهدفين في كل المناطق مع وجود بعض الثغرات في أحياء مدينة اللاذقية يتم العمل على تداركها موضحاً أن المحافظة ستبدأ اعتباراً من الغد بتطبيق تسليم المادة عبر المعتمدين بصناديق بلاستيكية مخصصة لهذه الغاية الأمر الذي سيسهم في إيصال المادة بنوعية جيدة للأهالي.