فرع اللاذقية للحزب يبحث مع فعاليات القطاع الصحي تعزيز إجراءات الوقائية

ترأس الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب اجتماعاً نوعياً حول سبل الوقاية و التصدي لوباء فيروس كورونا والتدابير الاحترازية المتخذة و سبل تعزيزها ، و ذلك بحضور الرفيق الدكتور نقولا مرطيشو عضو قيادة الفرع رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الفرعي .

و تمّ في الاجتماع عرض و مناقشة الإجراءات المتخذة للتصدي لهذا المرض وتوافر كافة المستلزمات والأدوية اللازمة في الصيدليات والمعقمات وأماكن الحجر الصحي والعزل و أجهزة التنفس الإصطناعي ومناقشة الواقع الصحي في المحافظة ونقاط التحدي بغية دعمها وتقويتها حيث تحدث الرفيق أمين الفرع حول دورالرفاق البعثيين في الإلتزام بإجراءات الوقاية وأوقات الحظر والإبلاغ عن كل حالة مشتبه بها خاصة القادمين من خارج المحافظة بطرق غير شرعية حضر الاجتماع الرفاق نائب نقيب أطباء سورية ونقيب أطباء اللاذقية ونقيب صيادلة اللاذقية و مدير صحة اللاذقية و رؤساء المشافي في مديرية الصحة .

البعث ميديا || اللاذقية- مروان حويجة