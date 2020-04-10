مناقشة واقع المحاصيل الزراعية بدير الزور

ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة محافظ دير الزور السيد عبد المجيد الكواكبي واقع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في المحافظة والإجراءات المتخذة للحفاظ على المحصول الزراعي في ظل الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا .

واكد المحافظ على ضرورة تأمين كافة مستلزمات العمل والتنسيق بين كافة الجهات لتوفير المنتجات الزراعية في الأسواق.

كما وجه كلا من شركة الكهرباء ومؤسسة المياه للتنسيق مع الوحدات الإدارية والجمعيات الفلاحية لتأمين استمرار التغذية الكهربائية ليتمكن الاخوة الفلاحين من سقاية محاصيلهم حيث تقرر بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء تغذية الريف الغربي والريف الشمالي بالتيار الكهربائي بصورة متواصلة يومي الجمعة والسبت بحيث يتم تشغيل محطات مياه الشرب من الساعة السادسة صباحا ولغاية السادسة مساء وترك المجال بعدها لسقاية الأراضي الزراعية من الساعة السادسة مساء ولغاية السادسة صباحا، وتأمين المحروقات اللازمة لسقاية الأراضي في ريف المحافظة الشرقي .

كما وجه المحافظ بتأمين كافة احتياجات زراعة القطن من بذار واسمدة ومحروقات .

دير الزور