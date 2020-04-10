وزير الصناعة.. الإسراع بمعالجة وضع العاملين في الشركة العامة للأسمدة الذين لم يتم التعاقد معهم

أكد وزير الصناعة المهندس معن جذبة خلال تفقده واقع العمل والعمال في الشركة العامة للأسمدة بحمص اليوم على ضرورة الإسراع في معالجة بعض القضايا العمالية موجهاً لعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم مع اتحاد عمال حمص والمعنيين في الشركة والمكلفين من قبل وزارة الصناعة من أجل إعداد المقترحات اللازمة التي تخص عدد من العاملين الذين لم يتم التعاقد معهم .

كما وجه كل من إدارة شركة ألبان حمص والمؤسسة العامة للمحالج بضرورة الإسراع بتسديد رواتب العاملين المندبين من قبل الشركة العامة للأسمدة إلى كل منهما .

وتم توزيع عدد من سلل التعقيم الفردية على الأخوة العمال في الشركة بناء على توجيهات الاتحاد العام لنقايات العمال في إطار المبادرة الوطنية والنقابية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

من جهته أثنى محافظ حمص طلال البرازي على جهود الطبقة العاملة المستمرة بالعمل والإنتاج في القطاعين العام والخاص والتي تستحق منا كل التقدير والاهتمام وتقديم الدعم اللازم لها .

شارك في الجولة كل من رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر وعضو المكتب التفيذي للاتحاد دارين رجوب ومدير عام الشركة ورئيس مكتب نقابة عمال المواد الكيماوية .

حمص صديق محمد