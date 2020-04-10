وفاة الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم
غيب الموت اليوم الجمعة الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم في منزله بدمشق عن عمر 78 عاماً إثر أزمة قلبية، حيث نعت وزارة الثقافة مديرية المسارح والموسيقى ونقابة الفنانين الراحل الكبير.
السيرة الذاتية:
عبدالرحمن أبو القاسم هو فنان سوري من أصل فلسطيني من مواليد صفورية قضاء الناصره عام 1942
بدأ العمل في المسرح المدرسي عام (1954)، وبعد ذلك تنقل في عدد من الفرق السورية المحلية منها: الفرقة السورية للتمثيل – نادي الأزبكية – النوادي التي كانت تابعة لوكالة الغوث في المخيمات الفلسطينية.
انضم إلى فرقة مسرحية أسستها حركة “فتح”، وكان اسمها “فرقة فتح المسرحية”، إلى أن تبنت منظمة التحرير الفلسطينية هذه الفرقة، وأصبح اسمها “فرقة المسرح الوطني الفلسطيني”، وتولى أبو القاسم إدارتها لاحقاً.
يُعد الراحل أبو القاسم من أهم الاسماء في الدراما والمسرح في العالم العربي، وفي رصيده مئات الاعمال بين المسرح والسينما والتلفزيون ، كان آخر أعماله المسرحية “تغريدة أبو السلام” التي قدمتها مديرية المسارح والموسيقا بالتعاون مع المسرح الفلسطيني على مسرح القباني في دمشق ٢٠١٥ .
وقدم الراحل للسينما العديد من الافلام منها “صحيل الخيل – زهر الرمان – دمشق تتكلم – خلف الاسوار – الامانة، وغيرها”.
وقدم للتلفزيون أعمال محفورة في الذاكرة منها “عز الدين القسام – الجوارح – الكواسر – أبو فراس الحمداني – غضب الصحراء – البحث عن صلاح الدين – عمر الخيام، والقائمة تطول.
البعث ميديا – سوار ديب