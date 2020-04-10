وفاة الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم

غيب الموت اليوم الجمعة الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم في منزله بدمشق عن عمر 78 عاماً إثر أزمة قلبية، حيث نعت وزارة الثقافة مديرية المسارح والموسيقى ونقابة الفنانين الراحل الكبير.

السيرة الذاتية:

عبدالرحمن أبو القاسم هو فنان سوري من أصل فلسطيني من مواليد صفورية قضاء الناصره عام 1942