إيران..انتاج معدات طبية لتشخيص فيروس كورونا

بدأت إيران اليوم بتفعيل خط لإنتاج نوعين من المعدات الطبية لتشخيص فيروس كورونا مبني على أساس تحليل “بي سي آر” وعلم الأمصال “سيرولوجيا”.

وأشار مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري في تصريح له إلى أن المعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا مثل أجهزة غرفة العمليات وغرف “آي سي يو” وكذلك المعدات اللازمة للوقاية والسيطرة على المرض مثل الكمامات والأدوية وغيرها تنتج داخل إيران وبخبرات محلية.

وأوضح ستاري أن المعدات الطبية التشخيصية مهيأة لتسد الحاجة المحلية فضلاً عن إمكانية التصدير إلى الخارج.

في سياق متصل نجحت شركة إيرانية بإنتاج جهاز مولد لغاز الأوزون لمكافحة فيروس كورونا.

ويستخدم هذا الجهاز الذي انتجته شركة “طراحان إلكترونيك مبتكر” الإيرانية في تعقيم الفواكه والخضروات والمنازل والمكاتب والمستشفيات والملابس كما يمكن استخدامه في تعقيم المساحات الصغيرة مثل الغرف والسيارات أو محيط أسرة المرضى.

وسبق أن استخدم غاز الأوزون لمكافحة الفطريات والبكتيريا والجراثيم وفيروسات السارس والإنفلونزا.