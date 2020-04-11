الاحتلال الأمريكي يدخل 35 شاحنة محملة بتعزيزات عسكرية إلى الشدادي بريف الحسكة

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي انتهاكاتها للقوانين الدولية وأدخلت عشرات الشاحنات المحملة بتعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية أن رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي اتجه من الحسكة إلى المنطقة الجنوبية على الطريق الواصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور مبينة أن الرتل مؤلف من 35 شاحنة تحمل معدات وعربات عسكرية ومواد لوجستية حيث اتجهت جنوباً ويرجح إلى مدينة الشدادي لتعزيز تواجدها في المنطقة وذلك بغية إنشاء قاعدة عسكرية متكاملة.

وكثفت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية من إدخال آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسية.