11, 04, 2020 - 12:25 مساءً

الجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر

محليات   124

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات في أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً خاصة في المناطق الساحلية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية معتدلة مع هبات نشطة وشمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل ويحذر ليلاً من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

  السبت الأحد الاثنين
دمشق 18-7 21-8 23-9
القنيطرة 14-6 16-6 19-7
درعا 17-9 18-8 22-10
السويداء 13-5 16-6 19-7
حمص 17-9 20-8 22-10
حماة 20-10 23-8 24-11
الحسكة 21-9 22-8 23-7
اللاذقية 19-13 20-10 22-12
طرطوس 19-12 21-10 22-11
حلب 21-9 22-7 24-9
ادلب 19-9 20-7 22-8
دير الزور 25-12 26-11 27-10
الرقة 22-9 23-8 24-7

قد يعجبك أيضاً

الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء حارة بشكل عام

Ebtesam 0

الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في العقوبات ضد روسيا نهاية الشهر الجاري

azez 0

الخارجية الكازاخية: موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا لم يحدد بعد

azez 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *