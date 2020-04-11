11, 04, 2020 - 11:19 مساءً
وزارة الصحة 11 4 2020

شفاء حالة جديدة وتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صحة   264

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن شفاء حالة وتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 25 إصابة.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا فيما تم شفاء حالة ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن 25 إصابة شفي منها 5 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورنا خلال الفترة الماضية فيما توفيت حالتان بالفيروس.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.

قد يعجبك أيضاً

برعاية أممية.. انطلاق المحادثات اليمنية في الكويت

saloua 0

مصادر فلسطينية: الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة في مخيم اليرموك بدمشق

admin 0

عمليات عسكرية واشتباكات واسعة من إرهابيي «النصرة» في دير الزور

admin 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *