محافظة دمشق مستمرة بتأمين العسكريين المسافرين والمسرحين

تواصل محافظة دمشق تسيير وسائل النقل لتأمين العسكريين المسافرين والمسرحين من الخدمة العسكرية إلى محافظات عدة بناء على قرار مجلس الوزراء بتأمينهم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن المحافظة سيرت اليوم بحسب عضو المكتب التنفيذي مازن الدباس مئة وستا وستين وسيلة نقل موزعة على عشرين بولمانا وخمسة وأربعين ميكروباصا (شبه بولمان) وخمسين سرفيس (فان) وثلاثين سرفيسا وستة باصات نقل داخلي إلى ريف دمشق وحمص وحماة وريفهما وحلب وطرطوس وجبلة واللاذقية ودير الزور من كراج البولمان في القابون مركز انطلاق الشمال (كراج العباسيين) مشيرا إلى أنه تم تسيير خمسة عشر سرفيس (فان) إلى درعا وحمص وحماة ومصياف وصافيتا وحماة وحلب من كراج السومرية.

وبين الدباس أن المحافظة مستمرة في تأمين جميع العسكريين المسافرين والمسرحين مبينا أن جميع الحافلات يتم تعقيمها قبل الدخول إلى الكراجات واتخاذ الإجراءات الصحية حفاظاً على السلامة العامة.