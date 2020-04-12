أخر الاحصائيات بخصوص انتشار فيروس كورونا

تشير آخر الاحصائيات بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تسجيل نحو 1,8 مليون إصابة حول العالم.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل 109307 أشخاص في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول الماضي في الصين فيما شخصت أكثر من 1780750 إصابة رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء ومن بين المصابين تعافى ما لا يقل عن 359200 شخص.

وفي هذا السياق عاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء وباء فيروس كورونا في إسبانيا الارتفاع مع تسجيل 619 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع ما يرفع الحصيلة الإجمالية في هذا البلد إلى 16972 وفاة.

ووفقا لأرقام جديدة أعلنتها الحكومة فان عدد الإصابات الجديدة المثبتة تراجع في 24 ساعة عما كان عليه أمس مسجلا نحو 4100 إصابة وليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إسبانيا إلى 166019 ما يجعل من إسبانيا الدولة الثالثة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وفي بريطانيا قال مسؤولون اليوم إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة فيما ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أنه غادر المستشفى في لندن ليواصل مرحلة التعافي من المرض.

وزارة الصحة البلجيكية من جهتها أعلنت عن تسجيل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 29647 فيما سجلت 268 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3614.

النرويج سجلت 95 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 6415 فيما سجلت السلطات الصحية في هولندا 1188 إصابة جديدة و94 حالة وفاة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفا و818 حالة فضلا عن تسجيل 337 حالة وفاة.

السويد من جانبها سجلت 12 وفاة و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1657 إصابة جديدة و 117 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 71686 والمتوفين إلى 4474 فيما تعافي 43894 شخصا.

عربيا أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 630 حالة مثبتة مخبريا.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 1234 اما وزارة الصحة المغربية فأعلنت تسجيل 72 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 1617.

وفي البحرين أعلن عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 251 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 2979 والوفيات إلى 7.

وفي السعودية تم تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4462 و 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 59.

وفي القارة الآسيوية أعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 600 فيما قالت السلطات الفلبينية أن 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة جديدة سجلت في الساعات ال24 الماضية.

باكستان سجلت 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الاجمالي إلى 5138 .

بدوره أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر قفزة يومية حتى الآن وبما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 4241 فيما هناك 46 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالمرض بما يرفع إجمالي من راحوا ضحيته إلى 373.

ماليزيا أعلنت تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 4683 اضافة إلى ثلاث حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 76.

وسجلت تايلاند 33 إصابة جديدة اليوم ليرتفع الإجمالي إلى 2551 بالإضافة إلى ثلاث وفيات أخرى ما يزيد عدد الوفيات في البلد الآسيوي إلى 38.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الإصابات إلى 8356 وعدد الوفيات إلى 273 اضافة الى تعافي 716 حالة كما ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في بنغلادش الى 621 إضافة إلى تسجيل أربع وفيات أخرى.

بدورها أكدت لاوس الحالة الـ 19 للإصابة بالفيروس وفقا لوزير الصحة.

وفي إفريقيا أعلنت نيجيريا ارتفاع عدد حالات الاصابة بالفيروس إلى 318 مع تأكيد 13 حالة جديدة في وقت متأخر امس وفقا للسلطات الصحية.

وفي جيبوتي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الاجمالي إلى 215 فيما أكدت وزارة الصحة الكينية ست حالات إضافية ليصل عدد المصابين بالفيروس إلى 197.

وأعلن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الإصابات 280 وحالتي وفاة.