أعداد المتعافين في ألمانيا يزيد عدد المصابين بكورونا

أعلن معهد “روبرت كوخ” لعلم الفيروسات في برلين، أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تجاوز، ولأول مرة منذ انتشار الوباء، عدد المصابين.

المعهد أضاف بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا هو 120479، وحتى الآن تم شفاء 60200 مريض، وتوفي نتيجة هذا المرض 2673 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، وبذلك يكون عدد المصابين 57606.

كما نوه بأن بؤرة المرض ومركز انتشار الفيروس في ألمانيا، يبقى ولاية بافاريا، حيث تعرض للإصابة بالفيروس 32282 شخصا وتوفي 786.

ووفقا للمعهد، تأتي في المرتبة الثانية منطقة شمال الراين وستفاليا مع 24267 إصابة و 495 حالة وفاة، تليها منطقة بادن فورتمبيرغ مع 24078 إصابة و649 وفاة.