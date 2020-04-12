تأهيل خط التوتر العالي «حماة 2 حلب اف» بنسبة 80%

وصلت نسبة إنجاز تأهيل وصيانة خط التوتر العالي “حماة 2 حلب اف “400 ك. ف. ا الذي تعرض للتخريب جراء الإرهاب إلى 80 بالمئة ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية شهر نيسان الجاري.

وبين المهندس أحمد مكاوي مدير فرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء أن أعمال تأهيل الخط الممتد على مسافة 150 كم مستمرة على عدة جبهات وتشمل إصلاح وتجميع 20 برجاً ورفعها مع مد شبكة أمراس بشكل كامل مع متمماتها.

وأوضح مكاوي أن المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء حريصة على سرعة واستمرارية تأهيل وإنجاز خط حماة 2 حلب أف قبل نهاية شهر نيسان الجاري نظراً لأهميته الاستراتيجية باعتباره الخط الرديف المغذي لمحافظة حلب.