13, 04, 2020 - 12:16 صباحًا

الحرارة غداً حول معدلاتها

محليات   170

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال ساعات النهار ويحذر ليلاً من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق                    2-9

المنطقة الجنوبية          21-8

المرتفعات الجبلية         15-5

المنطقة الوسطى          23-8

المنطقة الساحلية         22-13

المنطقة الشمالية          23-8

منطقة الجزيرة            23-9

المنطقة الشرقية          26-11

منطقة البادية            25-9

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