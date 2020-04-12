العراق.. القوات المشتركة تنهي عملية “أبطال النصر 2” في الأنبار

أنهت القوات العراقية المشتركة العملية الأمنية التي نفذتها غرب محافظة الأنبار والتي استمرت ثلاثة أيام.

حيث ذكر قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، أن عملية “أبطال النصر الثانية” حققت إنجازاً كبيراً على مستوى أمن الأنبار والمحافظات المحيطة بها، وقطعت العملية طرق إمداد الإرهابيين، إضافة لقطع التواصل بين الخلايا النائمة والتي تم اعتقال أغلبها.

كما أضاف بأن العملية أسفرت عن اعتقال إرهابيين اثنين و14 مشتبها بهم، وكذلك ضبط آليتين وأربع دراجات نارية و9 قطع سلاح خفيفة نوع كلاشنكوف ومنظومة أنترنت.