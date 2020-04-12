الكوا لـ البعث ميديا: تسجيل 900 طلب في الربع ساعة الأولى لإطلاق القناة الإلكترونية للمتعطلين عن العمل وكبار السن

ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد القناة الالكترونية والتي تستهدف تسجيل المتعطلين عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، وكبار السن ممن هم فوق ٧٠ سنة والأسر التي لديها حالات إعاقة .

مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة محمود الكوا كشف في تصريح خاص لـ”البعث ميديا” : أنه خلال الربع ساعة الأولى لإطلاق القناة تم تسجيل 900 طلب وهو دليل على الاستجابة العالية من الفئات المستهدفة .

وعن الآلية التي سيتم فيها توزيع الدعم لمستحقيه وآلية التدقيق في البيانات المرسلة إلى القناة ذكر الكوا: أنه هناك ثلاثة سيناريوهات إما من خلال مديريات البريد أو مديريات المالية في المحافظات أو عبر الفرق التطوعية وفرق العمل التطوعية الموجودة على الأرض، كما تم إنجاز كافة الترتيبات اللوجستية المطلوبة وسلمت محافظات دمشق وريف دمشق البيانات المطلوبة لتنفيذ الحملة ويتم العمل تباعاً لتسليم باقي المحافظات هذه البيانات لننتهي بشكل كامل يوم الثلاثاء القادم.

وبخصوص الأشخاص الذين لم يستطيعوا التسجيل في القناة الإلكترونية مباشرة أوضح الكوا : أنه هناك متطوعين على مستوى القطر يبلغ عددهم ١٠٨٠٠ متطوع وتم تحديد مكان إقامة كل منهم بما يشكل فرق عمل في كل الأحياء، وتشارك هذه الفرق لجان الأحياء في تنفيذ مهامها في تنظيم الجهد والإشراف على عمل المتطوعين على الأرض، وتم تجهيز بطاقة تعريفية للمتطوعين ولجان الأحياء، وهم سيتولون القيام بإدخال البيانات المطلوبة للشرائح التي لا تستطيع التعامل مع القناة “المسنين” على سبيل المثال، كما تم تحديد ٣٧٥ مستودع موزعين على كافة المحافظات لتوفير الدعم اللوجستي للحملة، إضافة إلى حشد جهود ٢٣٠٠ طبيب وممرض متطوع ووضعهم تحت تصرف وزارة الصحة لدعمها في جهود مواجهة الوباء.

وأضاف الكوا أنه تم تداول الرابط للقناة الالكترونية بشكل غير رسمي مع شريحة غير محددة لنعرف ماهي الثغرات الموجودة ليتم تلافيها فكل الأشخاص الذين حاولوا التسجيل قبل الموعد المحدد في الساعة السابعة مساء ولديه إشكالية ما تم حلها، وفي حال وجود أي مشكلة نرجو التواصل معنا لحلها بشكل سريع.

يذكر أن القناة الإلكترونية تم إنجازها بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات الخاصة، وتتيح القناة للفئات المستهدفة التسجيل من خلال إدخال رقم الهاتف ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية أو الإعاقة حسب الحال، ولا يحتاج المواطن لمراجعة أي جهة ولا تقديم أي وثائق.

البعث ميديا – ميس خليل