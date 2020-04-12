الوزير الخطيب يتفقد جهوزية مشافي السويداء

تفقد وزير الاتصالات اياد الخطيب رئيس لجنة متابعة مشاريع المنطقة الجنوبية مركز العزل الصحي في السويداء اطلع فيها على الإجراءات الوقائية المتخذة في السويداء في مواجهة وباء كورونا في مشفى الشهيد زيد الشريطي في مدينة السويداء.

وأعرب الوزير الخطيب عن ارتياحه لحالة المشفى مثنياً على الجهود التي تبذلها المحافظة والإجراءات السريعة المتخذة عبر لجنة الطوارئ دائمة الإنعقاد، مشيراً إلى أهمية تلافي أية ملاحظة مهما كانت صغيرة أو تفصيلية ليأخذ الوضع شكله المثالي بشكل دائم

وشدد الوزير على دور المحافظة والمجالس المحلية والمجتمع الأهلي في متابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية الصارمة وعدم التهاون في تطبيق التعليمات وإرشادات الدولة في حماية المواطنين السوريين وسلامتهم ،

وبين أمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير أن سورية رغم كل الظروف التي تمر بها كانت سباقة في مواجهة الوباء بفضل الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة ووعي شعبها في الالتزام بتلك الإجراءات وأشار الرفيق أمين الفرع إلى تظافر كافة الجهود الحكومية والأهلية والتي حاولت المجتمع إلى خلية عمل متكاملة

محافظ السويداء استعرض الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المحافظة وفقا لقرارات الحكومة الصادرة بهذا الخصوص وخاصة الحرص على بقاء المواطنين في منازلهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم منعا لحصول اي ازدحام من خلال تأمين رغيف الخبز عن طريق المعتمدين المتوزعين في المدن والارياف وللمواد المقننة على البطاقة الالكترونية عن طريق المؤسسة السورية للتجارة لافتا الى ان المحافظة تعمل كخلية نحل واحدة وعمليات التعقيم في المرافق العامة والمؤسسات والدوائر والساحات والشوارع مستمرة للتصدي لفيروس كورونا ومتابعة الحفاظ على النظافة العامة بشكل يومي واشار العشي الى انه تم وضع الاليات اللازمة لخدمة القطاع الصحي والمخابز والسورية للتجارة لتامين احتياجات المواطنين وايصالها الى اماكن سكناهم

وأوضح مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا أن مستشفى الشهيد الشريطي يضم قسمين للعزل بسعة ١٣٨ سريرا ، ومشفى الشهيد طلايع المخصص للحجر يتسع ل ٢٠٠ سرير مع التجهيزات الصحية اللازمة بالاضافة الى مركز للتأهيل وللتدريب التابع لمديرية التربية والمجهز ب ٢٢ سريرا . مؤكدا انه حتى الان لا يوجد اي اصابة بفيروس كورونا على ساحة المحافظة

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك