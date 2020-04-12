الأمطار الغزيرة تسبب أضرارا بالمنازل والمحاصيل الزراعية في بانياس

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة بانياس بريف طرطوس أمس لأضرار بالمحاصيل الزراعية والمنازل في قرية القلوع وانقطاع جزئي لبعض الطرق في قطاع بلدية بارمايا.

وبين رئيس بلدية بارمايا حكمت اسماعيل أن الأمطار الغزيرة أدت إلى جرف بقايا الحصويات والأتربة الناتجة عن عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بمشروع توسيع طريق بانياس القدموس المركزي المار بقرية بارمايا عند موقع غابة بارمايا حتى مفرق قرية كعبية فارش، ما أدى إلى انقطاع جزئي للطريق وقد تم تعزيله من قبل البلدية اليوم بشكل كامل بالتعاون مع آليات من مؤسسة المياه والخدمات الفنية.

ولفت اسماعيل إلى انقطاع طريق العنينيزة- بارمايا نتيجة الردميات التي جرفتها المياه من الأراضي الزراعية المجاورة عند جسر العنينيزة وقد تم تعزيله نهائياً في حين ما يزال الطريق من جسر العنينيزة باتجاه المقالع مغلق وهو بحاجة لتدخل آليات كبيرة للعمل فيه علماً أنه يخدم المنطقة التي توجد فيها مقالع وبعض المداجن.

وفي بلدية القلوع أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان بحيرة السن المجاورة للقطاع وتضرر بعض البيوت البلاستيكية وخمسة منازل في القطاع.

وبين رئيس البلدية جابر إدريس أن قنوات الري التي تتغذى منها الأراضي الزراعية بالمنطقة أغلقت بسبب تراكم الأتربة والأعشاب موضحاً أن المشكلة تعود لعدم تعزيلها بشكل دائم من قبل الجهات المعنية ولا سيما أن الأعشاب المحيطة فيها تنمو بسرعة وتغلق فتحات تصريف المياه في البحيرة.