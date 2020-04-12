حفلات دار الأسد للثقافة والفنون عبر الإنترنت

قدمت دار الأسد للثقافة والفنون لجمهورها والأشخاص المحبين للموسيقى فرصة لمشاهدة الحفلات الموسيقية والغنائية التي أقامتها الدار طوال الفترة الماضية مساهمة منها في تعزيز مفهوم الثقافة عن بعد والذي بات عنوانا لتوجه مؤسساتنا الثقافية في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي تصريح لـ مدير عام الدار المايسترو اندريه معلولي أن هذه الخطوة تأتي إيمانا من فريق عمل الدار بأهمية الموسيقا وتحديدا في هذا الوقت ودورها في بث الطاقة الإيجابية للإنسان إضافة إلى كون الدار غير قادرة حاليا على إقامة حفلات التزاما بتوجيهات وزارة الثقافة حرصا على سلامة العاملين فيها.

وأشار معلولي إلى أن إعادة بث الحفلات الموسيقية عبر الصفحة الرسمية للدار لاقى استحسان الجمهور مبينا أن هذه الخطوة تتيح مشاهدة هذه الحفلات لكل من لم يتسن له حضورها لدى إقامتها.

وترافق هذا الخطوة بحسب مدير الدار إجراءات مماثلة حيث يتم العمل حاليا على التخطيط لإقامة حفلات أو عزف مقطوعات موسيقية يشارك فيها العازفون من منازلهم سواء كانوا من أوركسترا السيمفوني أو الأوركسترا العربية.