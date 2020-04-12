12, 04, 2020 - 3:32 مساءً

حفلات دار الأسد للثقافة والفنون عبر الإنترنت

ثقافة وفن   112

قدمت دار الأسد للثقافة والفنون لجمهورها والأشخاص المحبين للموسيقى فرصة لمشاهدة الحفلات الموسيقية والغنائية التي أقامتها الدار طوال الفترة الماضية مساهمة منها في تعزيز مفهوم الثقافة عن بعد والذي بات عنوانا لتوجه مؤسساتنا الثقافية في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي تصريح لـ مدير عام الدار المايسترو اندريه معلولي أن هذه الخطوة تأتي إيمانا من فريق عمل الدار بأهمية الموسيقا وتحديدا في هذا الوقت ودورها في بث الطاقة الإيجابية للإنسان إضافة إلى كون الدار غير قادرة حاليا على إقامة حفلات التزاما بتوجيهات وزارة الثقافة حرصا على سلامة العاملين فيها.

وأشار معلولي إلى أن إعادة بث الحفلات الموسيقية عبر الصفحة الرسمية للدار لاقى استحسان الجمهور مبينا أن هذه الخطوة تتيح مشاهدة هذه الحفلات لكل من لم يتسن له حضورها لدى إقامتها.

وترافق هذا الخطوة بحسب مدير الدار إجراءات مماثلة حيث يتم العمل حاليا على التخطيط لإقامة حفلات أو عزف مقطوعات موسيقية يشارك فيها العازفون من منازلهم سواء كانوا من أوركسترا السيمفوني أو الأوركسترا العربية.

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