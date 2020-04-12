تنفيذ كامل خطة إنتاج غراس الحمضيات والوردة الشامية في اللاذقية

نفذت مشاتل مديرية الزراعة باللاذقية كامل خطة إنتاج غراس الحمضيات والوردة الشامية المقررة لموسم 2020-2021 فيما وصلت نسبة إنجاز خطة غراس الزيتون إلى 70 بالمئة ونسبة تنفيذ إنتاج الغراس المثمرة إلى 85 بالمئة.

وبين مدير الزراعة المهندس منذر خيربك أن الإنتاج السنوي للمشاتل يتجاوز مليوناً ونصف مليون غرسة بمواصفات ممتازة من حمضيات وزيتون وغراس حراجية يتم بيعها بأسعار مناسبة للمزارعين والجمعيات الفلاحية.

وبحسب خيربك تبلغ الخطة المقررة للغراس الحراجية لهذا الموسم نحو مليون غرسة حراجية يتم استخدامها في إعادة تأهيل الغابات المتضررة نتيجة الحرائق أو بفعل اعتداءات المجموعات الإرهابية وتتنوع أصنافها ما بين صنوبريات وخرنوب وغار وشوح وأرز إضافة إلى عدد من الأنواع الرحيقية التي بدأت المديرية بإدخالها وزراعتها ضمن الغابات لتنشيط وزيادة دور الغابات في تأمين غذاء النحل.

وشدد على حرص زراعة اللاذقية على استمرار العمل في المراكز الزراعية مع الالتزام بشروط السلامة في التصدي لفيروس كورونا حيث يتم توزيع الكمامات على العمال بشكل يومي كما تم تأمين باصات نقل داخلي لنقلهم من وإلى مراكز العمل يتم تعقيمها يومياً إضافة إلى تعقيم مباني المراكز الزراعية وتأمين أجهزة لقياس حرارة العاملين.

تجدر الإشارة إلى أن خطة إنتاج الغراس لموسم 2020-2021 تبلغ 300 ألف غرسة حمضيات و260 ألف غرسة زيتون و164 ألف غرسة مثمرة متنوعة وثلاثة آلاف غرسة وردة شامية.