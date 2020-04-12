12, 04, 2020 - 10:03 صباحًا

سياسي تشيكي يدعو لإلغاء الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية

سورية   49

جدد رئيس حركة السلام التشيكية ميلان كرايتشا دعوته لإلغاء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تستحق الإدانة الشديدة.

ووفقا لـ”سانا” قال كرايتشا أمس: إن الإلغاء الفوري لهذه الإجراءات أصبح أمراً ملحاً الآن في ظل تصدي سورية لانتشار فيروس كورونا وخاصة أنها تكافح الإرهاب والتدخل الخارجي منذ عدة سنوات.

داعيا لإنهاء العمل بسياسة العقوبات ضد الدول الأخرى ولا سيما كوبا وفنزويلا وإيران وغيرها.

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