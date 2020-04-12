طهران تجيب عن احتمال أن يكون كورونا “سلاح بيولوجي”

أعلن رئيس إدارة الصحة العامة في القوات المسلحة الإيرانية العميد حسن أراغي زاده أن إيران تدرس احتمال ما إذا كان فيروس كورونا المستجد استخدم كأحد أسلحة الحرب البيولوجية.

وقال أراغي زاده في مقابلة مع وكالة أنباء مهر الإيرانية “كل الدول تدرس الآن هذه القضية لتتبع احتمالية وجود حرب بيولوجية وراء انتشار فيروس كورونا” موضحاً أن للتوصل إلى استنتاجات بشأن هذه المسألة هناك حاجة إلى مزيد من الوقت والجهد والأبحاث من قبل الخبراء الإيرانيين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1657 إصابة جديدة و117 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع عدد المصابين في البلاد الى 71686 والمتوفين إلى 4474.