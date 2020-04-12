عالم فيروسات يحذر من خطر موجات متلاحقة لفيروس كورونا

تخوف توماس شولز أستاذ في معهد الفيروسات في مدينة هانوفر من أن يؤدي إلغاء القيود بعد تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى انبعاث موجات جديدة من الفيروس.

وقال شولز عبر برنامج “فيروس خطير 2” على القناة التلفزيونية روسيا1: “لدينا مخاوف جدية من أنه بعد انخفاض عدد المصابين بشكل كبير وهذا سيحدث في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة سيتم رفع القيود ونتيجة لذلك سنواجه موجات جديدة من الوباء مرة أخرى، ”داعيا حكومات الدول المختلفة للعودة إلى الإجراءات التقييدية خلال هذا العام والعام المقبل وذلك من أجل منع تكرار السيناريو الحالي، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.