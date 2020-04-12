قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على البلدات والقرى اليمنية

صرح مصدر عسكري يمني بأن قوى العدوان ارتكبت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 166 خرقا، بينها 49 خرقا بالقصف المدفعي والصاروخي، ونحو 100 خرق بالأعيرة الرشاشة وتحليق 11 طائرة تجسسية.

المصدر أفاد بأن قوى العدوان استهدفت بعشرات القذائف المدفعية قرية الزعفران وشرق حيس وأماكن متفرقة من شارع الـ 50 وكيلو 16.

كذلك استهدفت بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة قريتي الدحفش والشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.

بالتوازي، نفذ طيران العدوان السعودي قصفا صاروخيا على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، حيث شن 22 غارة على مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مأرب.