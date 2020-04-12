صيانة وقائية لخط كهرباء 66 ك.ف في الحسكة

شملت تعزيز نقاط الضعف ولا سيما في المنطقة الواقعة جنوب مدينة الحسكة، وذلك لتلافي حدوث الأعطال الفنية، أجرت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة صيانة وقائية لخط كهرباء 66 ك.ف المغذي لعدد من محطات التحويل الكهربائي في مدينة الحسكة وريفي المحافظة الغربي والجنوبي.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة إلى أن عملية قطع التيار الكهربائي على المشتركين لإجراء الصيانة لم تزد على الساعتين وفور الانتهاء من الصيانة تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى محطات التحويل التي يغذيها الخط.

يشار إلى أن الخط المذكور يغذي محطات تحويل “المبسطة والسد الشرقي والسد الجنوبي والسد الغربي ومنطقة تل تمر ومدينة الشدادي”.