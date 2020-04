دفع فيروس “كورونا” المستجد المتفشي على نطاق واسع حول العالم، المطربة الكندية، سيلين ديون، لإعادة كتابة أغنيتها الشهيرة من فيلم “التايتنك”.

ديون شاركت صورة لنفسها من أغنية “My Heart will Go on” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعها إعادة لكلمات بعض المقاطع.

حيث كتبت: “!Near, far wherever you are… make sure you’re practicing social distancing” (أينما تكون، قريب أو ‏بعيد، تأكد أنك تحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين).