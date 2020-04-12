كيم يؤكد ضرورة تعزيز القدرات القتالية للقوات الجوية

أكد الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون أهمية مواصلة تعزيز القدرات القتالية للقوات الجوية الكورية.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية فقد أعرب كيم خلال تفقده اليوم وحدة للطائرات الهجومية تابعة لكتيبة الطيران والدفاع الجوي في المنطقة الغربية “عن ثقته بمجموعة الطائرات الهجومية التي تقوم بكل كفاءة بحماية أجواء المنطقة”.

وحضر الرئيس كيم مناورات جوية نفذتها الوحدة، معربا عن ارتياحه الكبير لكفاءة مجموعة الطائرات الهجومية، وناقش المهام القتالية لتعزيز الكفاءة القتالية للمجموعة، مشيرا الى ضرورة العمل على حيازة طيران قتالي أعلى وقوة قتالية أكبر ورفع مستوى تدريبات الطيران.